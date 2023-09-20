Где смотреть АСА 164 Абдулвахабов — Коков, во сколько начало прямой трансляции 4 октября

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Вечером 4 октября 2023 года в Грозном (Россия) пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 164. В главном событии турнира состоится бой между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Мухамедом Коковым. Бойцам предстоит побороться за титул чемпиона АСА в легком весе.

 

Абдул-Азиз Абдулвахабов — российский боец смешанных единоборств (легкий вес), дебютировавший в качестве профессионального бойца ММА в 2011 году, за это время его рекорд составляет 19–2–0. В прошлом спортсмен был чемпионом АСВ, а сейчас является действующим чемпионом АСА в легком весе. Свой последний бой провел 5 ноября 2021 года против Хакрана Диаса. Абдул-Азиз Абдулвахабов выиграл этот бой раздельным решением судей.

Мухамед Коков — российский боец ММА, выступающий в легком весе, начавший свою профессиональную карьеру бойца в 2013 году. На сегодняшний день он провел 26 боев (19 побед и 7 проигрышей). В настоящее время спортсмен лидирует в рейтинге АСА среди легковесов. В марте этого года Мухамед Коков дрался против Хакрана Диаса и одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть АСА 164, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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