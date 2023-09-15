Вечером 22 сентября 2023 года на арене «Falcon Arena» Минск, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 163. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Михаилом Долговым и Рене Пессоа.

Кард АСА 163:

Михаил Долгов vs Рене Пессоа

Алимардан Абдыкааров vs Александр Подлесный

Виктор Макаренко vs Гильерме Доин

Ренато Гомес vs Денис Магер

Алтынбек Мамашов vs Руслан Колодко

Где смотреть АСА 163, во сколько начало прямой трансляции