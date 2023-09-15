Кард АСА 163 Долгов — Пессоа: кто дерется 22 сентября, весь список бойцов
Вечером 22 сентября 2023 года на арене «Falcon Arena» Минск, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 163. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Михаилом Долговым и Рене Пессоа.
Кард АСА 163:
- Михаил Долгов vs Рене Пессоа
- Алимардан Абдыкааров vs Александр Подлесный
- Виктор Макаренко vs Гильерме Доин
- Ренато Гомес vs Денис Магер
- Алтынбек Мамашов vs Руслан Колодко
Где смотреть АСА 163, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 17:00 по мск
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