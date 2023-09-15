Вечером 22 сентября 2023 года на арене «Falcon Arena» Минск, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам ACA 163. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Михаилом Долговым и Рене Пессоа.

Михаил Долгов — российский боец ММА, выступающий в средней весовой категории. В 2017 году дебютировал в качестве профессионального бойца, на данный момент спортсмен провел 16 боев (11–5–0). В настоящее время он занимает 8 место рейтинга АСА среди средневесов. Свой последний бой он провел 8 апреля этого года против Николы Дипчикова. Этот поединок Михаил Долгов выиграл болевым приемом.

Рене Пессоа — бразильский боец смешанных единоборств (средний вес). В 2011 году Пессоа впервые вышел в октагон в качестве профессионала, на сегодняшний день его рекорд составляет 25–10–0. Последний раз он дрался в декабре прошлого года против Владислава Янковского. В этой схватке Рене Пессоа одолел своего противника техническим нокаутом.

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