Новичок Power Slap Денис Вильданов: «Менять прозвище для американцев? Пусть учат русский. Почему я должен их уважать, а они меня нет?»

Российский новичок Power Slap Вильданов хочет, чтобы американцы учили русский.

«Буду ли менять прозвище «Большой папа» на американское? Пусть они учат русский. Почему я должен их уважать, а они меня нет? Все должно быть взаимно. Я готов общаться, учить их язык. Но проявите уважение и к моему языку, пусть это будет даже ломанный русский. Уважение в одну сторону это лизоблюдство», – заявил Денис Вильданов.

Напомним, что россиянин Денис Вильданов вчера объявил о подписании контракта с американским промоушеном Power Slap, принадлежащем президенту UFC Дане Уайту. Ранее Вильданов выступал в лиге «Наше Дело» и «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

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