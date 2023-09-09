Новичок Power Slap Денис Вильданов: «Менять прозвище для американцев? Пусть учат русский. Почему я должен их уважать, а они меня нет?»

Теги Дана Уайт Бокс/MMA/UFC

Российский новичок Power Slap Вильданов хочет, чтобы американцы учили русский.

«Буду ли менять прозвище «Большой папа» на американское? Пусть они учат русский. Почему я должен их уважать, а они меня нет? Все должно быть взаимно. Я готов общаться, учить их язык. Но проявите уважение и к моему языку, пусть это будет даже ломанный русский. Уважение в одну сторону это лизоблюдство», – заявил Денис Вильданов.

Напомним, что россиянин Денис Вильданов вчера объявил о подписании контракта с американским промоушеном Power Slap, принадлежащем президенту UFC Дане Уайту. Ранее Вильданов выступал в лиге «Наше Дело» и «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Алекса Грассо получит индивидуальный пояс UFC, посвященный Мексике

Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Что он несёт? Хотя чего ожидать от человека, который участвует в пощечинах?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
космонавт на дереве
тогда амеры сами придумают ему прозвище на английском, big pussy например
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий