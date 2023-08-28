Вечер бокса Канело – Чарло: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 1 октября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, который возглавит 12-раундовый титульный поединок между Саулем «Канело» Альваресом и Джермеллом Чарло.

Где и во сколько смотреть?

Турнир начнется в 03:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории РФ не будет. Поединок можно посмотреть в формате PPV на платформе SHOWTIME.

Кард турнира.

Сауль Альварес – Джермелл Чарло;

Йорденис Угас – Марио Барриос;

Хесус Рамос – Эриксон Любин;

Элайджа Гарсия – Армандо Ресендиз.

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