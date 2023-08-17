Вечером 2 сентября 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 162. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером. Турнир будет проведен в спортивном комплексе «Basket Hall» в Краснодаре, Россия.

Кард АСА 162:

Биберт Туменов vs Лэнс Палмер

Абубакар Вагаев vs Мишель Празерес

Азамат Керефов vs Осимхон Рахмонов

Артём Фролов vs Клебер Соуза

Адлан Ибрагимов vs Олег Оленичев

Мурад Абдулаев vs Ирвинг Ромеро-Мачадо

Апти Бимарзаев vs Карлос Агусту

Байзет Хатхоху vs Абубакар Местоев

Фелипе Фроес vs Халид Сатуев

Астемир Нагоев vs Мирзамедин Пазылов

Абдул-Рахман Темиров vs Владимир Пальченков

Замир Арипшев vs Маркос Родригес

Якуб Сулейманов vs Амазасп Мартиросян

Ислам Мешев vs Рустам Асуев

Руслан Меджидов vs Кайо Биттенкурт

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