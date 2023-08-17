Кард АСА 162 Туменов – Палмер: кто дерется 2 сентября, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 2 сентября 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 162. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером. Турнир будет проведен в спортивном комплексе «Basket Hall» в Краснодаре, Россия.

 

Кард АСА 162:

  • Биберт Туменов vs Лэнс Палмер
  • Абубакар Вагаев vs Мишель Празерес
  • Азамат Керефов vs Осимхон Рахмонов
  • Артём Фролов vs Клебер Соуза
  • Адлан Ибрагимов vs Олег Оленичев
  • Мурад Абдулаев vs Ирвинг Ромеро-Мачадо
  • Апти Бимарзаев vs Карлос Агусту
  • Байзет Хатхоху vs Абубакар Местоев
  • Фелипе Фроес vs Халид Сатуев
  • Астемир Нагоев vs Мирзамедин Пазылов
  • Абдул-Рахман Темиров vs Владимир Пальченков
  • Замир Арипшев vs Маркос Родригес
  • Якуб Сулейманов vs Амазасп Мартиросян
  • Ислам Мешев vs Рустам Асуев
  • Руслан Меджидов vs Кайо Биттенкурт

Где смотреть АСА 162, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 16:00 по мск

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