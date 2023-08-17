Кард АСА 162 Туменов – Палмер: кто дерется 2 сентября, весь список бойцов
Вечером 2 сентября 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 162. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером. Турнир будет проведен в спортивном комплексе «Basket Hall» в Краснодаре, Россия.
Кард АСА 162:
- Биберт Туменов vs Лэнс Палмер
- Абубакар Вагаев vs Мишель Празерес
- Азамат Керефов vs Осимхон Рахмонов
- Артём Фролов vs Клебер Соуза
- Адлан Ибрагимов vs Олег Оленичев
- Мурад Абдулаев vs Ирвинг Ромеро-Мачадо
- Апти Бимарзаев vs Карлос Агусту
- Байзет Хатхоху vs Абубакар Местоев
- Фелипе Фроес vs Халид Сатуев
- Астемир Нагоев vs Мирзамедин Пазылов
- Абдул-Рахман Темиров vs Владимир Пальченков
- Замир Арипшев vs Маркос Родригес
- Якуб Сулейманов vs Амазасп Мартиросян
- Ислам Мешев vs Рустам Асуев
- Руслан Меджидов vs Кайо Биттенкурт
Где смотреть АСА 162, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 16:00 по мск
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