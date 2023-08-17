Где смотреть АСА 162 Биберт Туменов — Лэнс Палмер, во сколько начало прямой трансляции 2 сентября

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 2 сентября 2023 года в рамках турнира АСА 162 в октагоне встретятся бойцы в полулегком весе. В главном событии подерутся Биберт Туменов и Лэнс Палмер. Турнир будет проведен в спортивном комплексе «Basket Hall» в Краснодаре, Россия.

 

Биберт Туменов — российский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2017 года спортсмен дерется в качестве профессионального бойца ММА, на сегодняшний день в его активе 12 побед и 2 проигрыша. Туменов находится на 3 строчке рейтинга АСА в полулегком весе. Крайняя схватка состоялась 4 ноября прошлого года, его соперником был Андрей Гончаров. Этот бой Биберт Туменов выиграл единогласным решением судей.

Лэнс Палмер — американский боец ММА, выступающий в полулегком весе. В 2011 году он дебютировал в октагоне, за это время на его счету 23 победы и 6 поражений. Ранее спортсмен был чемпионом PFL, а сейчас он подписал контракт с промоушеном АСА. В июне 2022 года Палмер дрался с Шеймоном Мораесом. В этой схватке Лэнс Палмер одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть АСА 162, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 16:00 по мск

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