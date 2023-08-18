Hardcore Boxing 26 августа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Константин Ерохин Иван Штырков Али Балоев Лендруш Акопян Тимур Никулин Тимур Мусаев Hardcore Boxing Мартин Джуарян Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 августа состоится турнир Hardcore Boxing, в главном событии которого пройдет поединок между Лендруш Акопян и Тимур Никулин.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный поединок стартует не раньше 21:00. Официальная трансляция турнира пройдет в официальном сообществе Hardcore Boxing в VK.

Кард Hardcore Boxing:

  • Лендруш Акопян vs Тимур Никулин;
  • Константин Ерохин vs Иван Штырков;
  • Асрор Акпарходжаев vs Мартин Джуарян;
  • Мубаракшо Мубаракшоев vs Даниил Бридов;
  • Эмиль Новрузов vs Ричард Фени;
  • Тимур Мусаев vs Михаил Долгополов;
  • Али Балоев vs Давид Гладун.

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