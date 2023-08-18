Hardcore Boxing 26 августа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
Вечером 26 августа состоится турнир Hardcore Boxing, в главном событии которого пройдет поединок между Лендруш Акопян и Тимур Никулин.
Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?
Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный поединок стартует не раньше 21:00. Официальная трансляция турнира пройдет в официальном сообществе Hardcore Boxing в VK.
Кард Hardcore Boxing:
- Лендруш Акопян vs Тимур Никулин;
- Константин Ерохин vs Иван Штырков;
- Асрор Акпарходжаев vs Мартин Джуарян;
- Мубаракшо Мубаракшоев vs Даниил Бридов;
- Эмиль Новрузов vs Ричард Фени;
- Тимур Мусаев vs Михаил Долгополов;
- Али Балоев vs Давид Гладун.
Штырков – о кулачном бое с Дациком: «Стоимость будет от 13 млн рублей»
Гаджиев – о бое Штыркова и Шлеменко: «Это многие бы посмотрели, они – топовые российские бойцы»
Комментарии