Hardcore Boxing 26 августа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 26 августа состоится турнир Hardcore Boxing, в главном событии которого пройдет поединок между Лендруш Акопян и .

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный поединок стартует не раньше 21:00. Официальная трансляция турнира пройдет в официальном сообществе Hardcore Boxing в VK.

Кард Hardcore Boxing:

vs Тимур Никулин;

vs ;

Асрор Акпарходжаев vs Мартин Джуарян;

Мубаракшо Мубаракшоев vs Даниил Бридов;

Эмиль Новрузов vs Ричард Фени;

Тимур Мусаев vs Михаил Долгополов;

Али Балоев vs Давид Гладун.

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