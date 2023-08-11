Поклонники Александра Усика смогут увидеть боксера в очередном титульном поединке против британца Даниэля Дюбуа. Матч состоится 26 августа в польском Вроцлаве, начало боксерского вечера в 20:00 по московскому времени. Усик во второй раз будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и первый раз по версии The Ring. Даниэль Дюбуа будет во второй раз защищать свой пояс по версии WBA.

Как обычно, накануне боя нет недостатка в прогнозах, но большинство экспертов и букмекеров отдают преимущество украинскому боксеру. На победу Александра Усика разброс коэффициентов от минимального 1,07 («Лига Ставок», BetBoom и Winline) до максимального 1,13 («Марафон»).

Шансы на победу боксера из Великобритании Даниэля Дюбуа видятся весьма призрачными. Коэффициенты на его победу варьируются в диапазоне от 7,00 («Лига Ставок») до 8,75 (Olimpbet). В случае ничейного исхода ставка может увеличится в 30 раз

Если победитель в этом бою для большинства очевиден, то можно рассмотреть другие ставки. Например, если бой завершиться досрочно, то коэффициент на такой исход — 1,33. Если ни один боксер не сможет отправить другого в нокаут, то ставка с коэффициентом 3,24. Есть и другие интересные ставки, на которые мы предлагаем вам обратить внимание:

Ставки на бой Усик – Дюбуа