Усик — Дюбуа cтавки и коэффициенты букмекеров на бой, на кого поставить в бое 26 августа

Теги Александр Усик Даниэль Дюбуа Прогнозы на бои Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Поклонники Александра Усика смогут увидеть боксера в очередном титульном поединке против британца Даниэля Дюбуа. Матч состоится 26 августа в польском Вроцлаве, начало боксерского вечера в 20:00 по московскому времени. Усик во второй раз будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и первый раз по версии The Ring. Даниэль Дюбуа будет во второй раз защищать свой пояс по версии WBA.

 

Как обычно, накануне боя нет недостатка в прогнозах, но большинство экспертов и букмекеров отдают преимущество украинскому боксеру. На победу Александра Усика разброс коэффициентов от минимального 1,07 («Лига Ставок», BetBoom и Winline) до максимального 1,13 («Марафон»).

Шансы на победу боксера из Великобритании Даниэля Дюбуа видятся весьма призрачными. Коэффициенты на его победу варьируются в диапазоне от 7,00 («Лига Ставок») до 8,75 (Olimpbet). В случае ничейного исхода ставка может увеличится в 30 раз

Если победитель в этом бою для большинства очевиден, то можно рассмотреть другие ставки. Например, если бой завершиться досрочно, то коэффициент на такой исход — 1,33. Если ни один боксер не сможет отправить другого в нокаут, то ставка с коэффициентом 3,24. Есть и другие интересные ставки, на которые мы предлагаем вам обратить внимание:

 Ставки на бой Усик – Дюбуа

  • ТМ (9,5) раундов — 1,44
  • ТБ (9,5) раундов — 2,69
  • Бой завершится в 8 раунде — 9,70
  • Победа Александра Усика в 4–6 раунде — 3,92
  • Победа Александра Усика в 7–9 раунде — 4,40
  • Победа Александра Усика в 10–12 раунде — 8,70
  • Победа Даниэля Дюбуа в 7–9 раунде — 23,00

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