Колби Ковингтон: «Джонсу нельзя довериться. Он может попасться на допинге, напиться, жену избить... Я должен быть в карде Нью-Йорка»

Теги UFC MMA Джон Джонс Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон не уверен, что бой Джона Джонса против Стипе Миочича состоится.

«Я думаю, что бой с Эдвардсом должен пройти в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». UFC нужен крутой бой в этом карде, потому что они понимают, что не могут положиться на Джонса.

Он ненадежный парень. Джону нельзя довериться, он в любой момент может попасться на допинге. Или напиться, обнюхаться и жену снова избить, загреметь в тюрьму. А кто подстрахует лучше, чем Ковингтон?» – заявил второй номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон.

Эдвардс и Ковингтон подерутся в соглавном событии UFC 295 (Адам Каттералл)

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся либо в Нью-Йорке, либо в Абу-Даби (Дэймон Мартин)

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1 комментарий

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Aibek Mak
С нетерпением ждём пресс конференцию)
+3
0
+3
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