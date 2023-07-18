Фрэнсис Нганну: «Бой с Джонсом все еще может состояться. UFC просто нужно пойти на компромисс»

Теги UFC MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну уверен, что бой с Джоном Джонсом все еще может состояться.

«Уверен, если UFC этого захочет, то бой может состояться. Я все еще согласен подраться.

Просто им придется пойти на небольшой компромисс. Знаю, что люди меняются.

Если бы у меня остался всего один бой в карьере, то я бы хотел провести его именно с Джоном», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Нганну – о бое Джонса и Миочича: «Стипе не хватает признания, он все еще лучший тяжеловес UFC»

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

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2 комментария

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Евгений Цыбульников
Думаю, что Дана слишком гордый для этого) тем более, у него сейчас немного полыхает от новостей про бой с Фьюри))
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SEVEN_
Ну получит сейчас людей от Фьюри, вроде ничего не потеряет но уже -1 к ажиотажу вокруг, а если где-то в мма отхватит то станет вообще малоинтересен.
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