Фрэнсис Нганну: «Бой с Джонсом все еще может состояться. UFC просто нужно пойти на компромисс»

Фрэнсис Нганну уверен, что бой с Джоном Джонсом все еще может состояться.

«Уверен, если UFC этого захочет, то бой может состояться. Я все еще согласен подраться.

Просто им придется пойти на небольшой компромисс. Знаю, что люди меняются.

Если бы у меня остался всего один бой в карьере, то я бы хотел провести его именно с », – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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