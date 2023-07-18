Фрэнсис Нганну: «Бой с Джонсом все еще может состояться. UFC просто нужно пойти на компромисс»
Фрэнсис Нганну уверен, что бой с Джоном Джонсом все еще может состояться.
«Уверен, если UFC этого захочет, то бой может состояться. Я все еще согласен подраться.
Просто им придется пойти на небольшой компромисс. Знаю, что люди меняются.
Если бы у меня остался всего один бой в карьере, то я бы хотел провести его именно с Джоном», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Нганну – о бое Джонса и Миочича: «Стипе не хватает признания, он все еще лучший тяжеловес UFC»
Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»
2 комментария