Где смотреть Hardcore MMA Перс — Шовхал 1 июля, во сколько начало прямой трансляции

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Поп ММА Шовхал Чурчаев Шовхал - Перс Бокс/MMA/UFC

Вечером 1 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги Hardcore Fighting Championship, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Главным событием станет бой в легком весе между Мохаммадом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым.

 

Мохаммад Хейбати — иранский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2020 года он начал свою профессиональную карьеру бойца, за это время на его счету 6 побед и 3 проигрыша. Свой предыдущий бой спортсмен провел 1 мая этого года, его противником был Александр Грозин. В этом поединке Мохаммад Хейбати потерпел поражение единогласным решением судей.

Шовхал Чурчаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. С 2020 года он начал драться в ПОП-ММА, на сегодняшний день в его активе 11 побед и 2 поражения. Его крайняя схватка состоялась 12 октября прошлого года против Шамиля Галимова. Этот бой Шовхал Чурчаев выиграл раздельным решением судей.

Где смотреть Hardcore MMA Перс – Шовхал, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна в официальной группе ВКонтакте
  • начало турнира в 17:00 по мск

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