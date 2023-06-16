В вечер пятницы 23 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 21, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Сержем Михелем и Наимом Давудовым.

Кард TOP DOG 21:

Серж Михель vs Наим Давудов

Суламбек Шахгириев vs Игорь Ионов

Наби Гаджиев vs Денис Дула

Александр Татарский vs Валерий Заботин

Даниял Акаев vs Иван Матвеев

Зурхай Мансуров vs Зейнал Гасанов

Владимир Бурмак vs Александр Михаськов

Хусрав Зоидов vs Давид Оганесян

Егор Фрольцов vs Николай Шевяков

Эльвин Гарифуллин vs Никита Никитин

Где смотреть TOP DOG 21, во сколько начало прямой трансляции