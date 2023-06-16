Кард TOP DOG 21 – кто дерется 23 июня, весь список бойцов
В вечер пятницы 23 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 21, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Сержем Михелем и Наимом Давудовым.
Кард TOP DOG 21:
- Серж Михель vs Наим Давудов
- Суламбек Шахгириев vs Игорь Ионов
- Наби Гаджиев vs Денис Дула
- Александр Татарский vs Валерий Заботин
- Даниял Акаев vs Иван Матвеев
- Зурхай Мансуров vs Зейнал Гасанов
- Владимир Бурмак vs Александр Михаськов
- Хусрав Зоидов vs Давид Оганесян
- Егор Фрольцов vs Николай Шевяков
- Эльвин Гарифуллин vs Никита Никитин
Где смотреть TOP DOG 21, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на канале UDAR
- Кинопоиск
- начало турнира в 20:00 по мск
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