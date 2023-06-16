Кард TOP DOG 21 – кто дерется 23 июня, весь список бойцов

Теги Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Top Dog 21 Бокс/MMA/UFC

В вечер пятницы 23 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 21, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Сержем Михелем и Наимом Давудовым.

Кард TOP DOG 21:

  • Серж Михель vs Наим Давудов
  • Суламбек Шахгириев vs Игорь Ионов
  • Наби Гаджиев vs Денис Дула
  • Александр Татарский vs Валерий Заботин
  • Даниял Акаев vs Иван Матвеев
  • Зурхай Мансуров vs Зейнал Гасанов
  • Владимир Бурмак vs Александр Михаськов
  • Хусрав Зоидов vs Давид Оганесян
  • Егор Фрольцов vs Николай Шевяков
  • Эльвин Гарифуллин vs Никита Никитин

Где смотреть TOP DOG 21, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на канале UDAR
  • Кинопоиск
  • начало турнира в 20:00 по мск

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