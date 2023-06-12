16 июня в Сочи пройдет ACA 159, где в главном событии состоится финальный поединок Гран-при лиги в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

Коэффициенты Резников — Вартанян

Вартанян стал финалистом Гран-при в результате победы техническим нокаутом над Юсуфом Раисовым в рамках турнира ACA 147, состоявшегося в ноябре прошлого года. В активе Эдуарда 24 победы и четыре поражения.

Резников вышел в финал Гран-при в результате победы удушающим приемом во втором раунде над Андреем Кошкиным в рамках турнира ACA 150, прошедшего в декабре 2022 года в Москве. На счету Артема 24 победы и шесть поражений.

Прогноз на бой Резников — Вартанян

Непростой поединок для какого-либо однозначного решения, поскольку здесь стоит твердое 50 на 50. Вартанян несомненно имеет больше преимуществ. Он гораздо лучше себя ощущает в стойке, умеет перестраиваться и неплохо борется. Но что может сыграть основную роль в данном бою — выносливость.

Артем неплохо дышит, однако из-за огромной мышечной массы он часто просаживается к концу второго раунда. У Вартаняна очень умный угол, который непременно будет иметь несколько планов на бой. Вероятнее всего, планом Б будет — измотать Резникова, дать ему даже пару раз себя перевести или повисеть на нем возле клетки. Тем более, судя по интервью Артема, он недооценивает борьбу Эдуарда. А планом А — попытаться нокаутировать соперника. Один исходит от другого.

Наиболее вероятный исход этого боя для ставки — тотал раундов больше 2.5. Вартанян измотает соперника, а потом без труда наберет очки или же финиширует.

Прогноз на бой Вартанян — Резников: победа Вартаняна, бой продлится больше двух раундов.