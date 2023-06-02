В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В одном из событий вечера в октагоне встретятся средневесы Нассурдин Имавов и Крис Кертис.

Нассурдин Имавов — французский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2016 году, за это время на его счету 12 побед и 4 поражения. На данный момент спортсмен находится на 12 строчке рейтинга в средней весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 14 января прошлого года в схватке с Шоном стриклендом. В этой схватке Нассурдин Имавов потерпел поражение единогласным решением судей.

Крис Кертис — американский боец смешанных единоборств (средний вес). С 2009 года выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а на данный момент в его активе 30 побед и 10 проигрышей. Сейчас он занимает 14 строчку официального рейтинга в среднем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 8 апреля 2023 года, его противником был Келвин Гастелум. Этот бой Крис Кертис проиграл единогласным решением судей.

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