В пятницу 26 мая 2023 года на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым. Бойцовский вечер пройдет в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 19 лет он является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена состоялся 16 декабря 2022 года, его противником был Святослав Коваленко. Этот бой Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей.

Евгений Ершов — российский боец ПОП-ММА, выступающий в тяжелом весе. С 2022 года дерется в лиге Наше Дело, а на сегодняшний день в его активе 4 победы и 4 поражения. Его крайняя схватка состоялась 27 марта этого года против Алексея Леденёва. В этом поединке Евгений Ершов потерпел поражение раздельным решением судей.

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