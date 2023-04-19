Кард турнира Наше Дело Шульский — Шарафудинов, Мурад Легенда – Черкасов 2: где смотреть, во сколько, кто дерется 26 апреля
Уже 26 апреля на турнире «Наше Дело» пройдет долгожданный турнир с участием больших звезд единоборств. Турнир покажут в прямом эфире на Rutube-канале промоушена «Наше Дело».
Кард турнира
- Шульский — Шарафудинов
- Перс Хейбати — Грозин
- Рамзанпур — Халидов
- Мурад Легенда — Черкасов 2
- Авдеев — Иванов
- Аратюнян — Умаров
Где и во сколько смотреть Наше Дело 26 апреля
- прямом эфире на Rutube-канале промоушена «Наше Дело».
- начало в 20:00 по Мск
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