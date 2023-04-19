Уже 26 апреля на турнире «Наше Дело» пройдет долгожданный турнир с участием больших звезд единоборств. Турнир покажут в прямом эфире на Rutube-канале промоушена «Наше Дело».

Кард турнира

Шульский — Шарафудинов

Перс Хейбати — Грозин

Рамзанпур — Халидов

Мурад Легенда — Черкасов 2

Авдеев — Иванов

Аратюнян — Умаров

Где и во сколько смотреть Наше Дело 26 апреля