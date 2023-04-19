Кард турнира Наше Дело Шульский — Шарафудинов, Мурад Легенда – Черкасов 2: где смотреть, во сколько, кто дерется 26 апреля

Теги Мохаммед Хейбати Наше Дело Мурад Легенда Павел Шульский Бокс/MMA/UFC

Уже 26 апреля на турнире «Наше Дело» пройдет долгожданный турнир с участием больших звезд единоборств. Турнир покажут в прямом эфире на Rutube-канале промоушена «Наше Дело».

Кард турнира

Где и во сколько смотреть Наше Дело 26 апреля

  • прямом эфире на Rutube-канале промоушена «Наше Дело».
  • начало в 20:00 по Мск

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