Кард Бойцовского клуба РЕН ТВ Шлеменко — Эномото: кто дерется 21 апреля, весь список бойцов

Теги Александр Шлеменко Ясуби Эномото Анастасия Янькова Мариф Пираев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

В ночь с 21 на 22 апреля 2023 года в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:

  • Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото
  • Мариф Пираев vs Родриго Капораль
  • Анастасия Янькова vs Сюденюр Бостанжи
  • Геннадий Макарян vs Вадим Апсит

Где смотреть бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало в 23:00 по мск

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