Кард Бойцовского клуба РЕН ТВ Шлеменко — Эномото: кто дерется 21 апреля, весь список бойцов
В ночь с 21 на 22 апреля 2023 года в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.
Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:
- Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото
- Мариф Пираев vs Родриго Капораль
- Анастасия Янькова vs Сюденюр Бостанжи
- Геннадий Макарян vs Вадим Апсит
Где смотреть бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
- начало в 23:00 по мск
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