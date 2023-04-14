В ночь с 21 на 22 апреля 2023 года в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:

Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото

Мариф Пираев vs Родриго Капораль

Анастасия Янькова vs Сюденюр Бостанжи

Геннадий Макарян vs Вадим Апсит

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