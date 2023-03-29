9 апреля в Майами (США) пройдет UFC 287, где в главном событии состоится второй бой между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Казалось бы, Адесанье давно нужна была встряска, чтобы его поединки ушли из под клейма самых скучных. Совсем недавно Исраэль искраметил в различных интервью, убеждая всех, что он наконец вернулся, и он вновь «стал охотником». Но точно ли он убеждает в этом других, а не самого себя? Вопрос.

В любом случае в первом бою мы видели хорошее выступление от «Изи». Он забирал три раунда до трагичного нокаута. Но будет ли все также? Опять же, Алекс еще неопытный боец по правилам ММА, поэтому логично, что из боя к бою он будет только набирать. Перед этим поединком большинство аналитиков, включая букмекеров, считают, что Исраэль выйдет в клетку невероятно заряженным и крайне подготовленным, в том числе благодаря работе над ошибками. Но разве Перейра будет просто сидеть? Он показал не очень хороший бой, если судить по его прошлым выступлениям, ему тоже есть, что доказывать.

Перед первым боем я точно также отмечал, что Адесанья порой заигрывается и пропускает тяжелые удары. Это началось еще с боя против Гастелума, который едва не уронил его правым оверхендом — причем не самым быстрым. Вот и в первом бою с Алексом он также «заигрался». Напомним, Алекс — наикрутейший кикер, побеждавший огромное количество топов. Несмотря на кучу видео Адесаньи, как он тренирует борьбу, их второе противостояние снова пройдет в стойке. Где на этот раз Перейра выйдет на первый раунд, как на пятый в прошлом.

Алекс для Адесаньи — как Минеева для Исмаилова, как Джонс для Кормье и так далее. Бывает такая такое в любом спорте, когда твой соперник — твой криптонит.

Прогноз на бой Адесанья — Перейра 2: досрочная победа Перейры, бой не дойдет до третьего раунда.