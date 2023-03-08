В ночь субботы 11 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, который будет проведен на арене «SAP Center» в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. В титульном бою состоится схватка в между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном за титул чемпиона Bellator в легком весе.

Усман Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля (легкий вес). С 2017 года боец выходит в октагон в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 16 побед и ни единого поражения. Спортсмен является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Его крайняя схватка состоялась 18 ноября прошлого года против Патрики Фрейре. Этот поединок Усман Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей.

Бенсон Хендерсон — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2006 году, за это время на его счету 30 побед и 11 проигрышей. Ранее Бенсон являлся чемпионом UFC в легком весе, а на данный момент занимает 3 строчку рейтинга Bellator в легкой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 23 сентября 2022 года, его противником был Питер Куилли. В этой схватке Бенсон Хендерсон одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии пройдет поединок в легкой весовой категории между Тофиком Мусаевым (20–4–0) и Александром Шаблием (22–3–0)

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