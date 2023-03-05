В Сан-Хосе вечером 10 марта на арене SAP Center состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках программы боев россиянин Валентин Молдавский встретится в матче реванше с бойцом из Великобритании Линтоном Васселом. Ориентировочное начало поединка не ранее 06:00 11 марта по московскому времени.

Валентин Молдавский (Россия)

возраст: 31 год

рост: 185 см

размах рук: 191 см

база: боевое самбо

прозвище: нет

Валентин Молдавский опытнейший боец, родился в Украине, в Луганской области, но уже долгое время выступает в России, являясь подопечным знаменитого Федора Емельяненко. Валентин становился неоднократным чемпионом мира и Европы по самбо, а с 2015 года выступает в профессиональных турнирах ММА. В тринадцати боях выиграл 11 раз и дважды потерпел поражение, причем второй раз в последнем на сегодняшний день бою против Райана Бейдера довольно спорным решением судей. У Молдавского был еще один поединок со Стивом Моури, но этот бой был признан не состоявшимся из-за случайного тычка в глаз сопернику. Организаторы решили свести российского бойца с другим соперником. В результате Молдавский будет оспаривать титул главного претендента на чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Линтон Вассел (Великобритания)

возраст: 39 лет

рост: 193 см

размах рук: 204 см

база: борьба

прозвище – The Swarm («Рой»)

Линтон Вассел боец уже давно известный и опытный. Смешанными единоборствами стал заниматься 16 лет назад, с 2008 года выступает в профессионалах, провел там четырнадцать боев и получил приглашение заключить контракт с Bellator. В общей сложности в его послужном списке в профессионалах 30 боев, 22 победы (девять нокаутом) и восемь поражений. За время карьеры переходил из полутяжелого веса в тяжелый и обратно. Дважды оспаривал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, но оба раза проиграл, в 2014 году Эмануэлю Ньютону удушением сзади в пятом раунде и в 2017 году все тому же Райану Бейдеру техническим нокаутом во втором раунде. Теперь нам предстоит увидеть третий его поход за поясом, но уже в тяжелом весе.

Прогноз и коэффициенты

Бойцы уже встречались четыре года назад в трехраундовом поединке. Тот бой ознаменовал возвращение англичанина в тяжелый вес. Валентин Молдавский выиграл поединок единогласным решением судей. С тех пор Вассел явно не стал моложе, а Валентин стал более опытным. Не в пользу Линтона говорит его простой, в течение почти целого года у него не было боев. Россиянин отличный боец с хорошей реакцией и быстрыми решениями для тяжеловеса, но на его счету всего одна победа нокаутом. А когда доводишь дело до судейских решений, произойти может все что угодно.

Пример — тот же бой с Бейдером. Вессел хорошо борется, чтобы получить право сразиться с Молдавским он одержал несколько побед. Но все же многие специалисты считают его едущим с ярмарки. Вряд ли у него получится что-то сильно изменить в подготовке и удивить соперника. На стороне уроженца Украины физическая сила, скорость, ударная мощь и даже борьба. Букмекеры на стороне Молдавского и дают на его победу коэффициент 1,26, итоговый успех Вессела оценивается коэффициентом 3,70. Ждем победы Валентина и его титульного поединка за звание чемпиона.