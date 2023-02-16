Прогноз на бой Амосов — Сторли 2 Bellator 291 коэффициенты на бой, кто победит 25 февраля

25 февраля в Дублине (Ирландия) чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов проведёт первую защиту титула против Логана Сторли.

Коэффициенты Амосов — Сторли 2

Коэффициенты крайне привлекательны, поскольку бойцы уже дрались в ноябре 2022-го и Амосов вышел победителем. Однако это был, возможно, самый тяжелый бой для Ярослава. Напомню, что украинец одержал победу раздельным решением судей.

Сторли тогда просто пер вперед на соперника, прижимал к сетке и переводил. Амосов победил заслуженно, но вряд ли уверенно. Теперь Ярослав выйдет в клетку после почти двухлетнего простоя. Около полугода Амосов находился вообще без тренировок из-за СВО. В прошлый раз американец вышел бы победителем, если бы не функционалка Ярослава, но что сейчас с ней — вопрос. Сторли – максимально неудобный для Амосова. А с учетом длительного простоя, скорее Сторли станет новым чемпионом полусреднего веса Bellator.

Прогноз на бой Амосов — Сторли 2: победа Сторли