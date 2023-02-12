Кард TOP DOG 19 – кто дерется 17 февраля, весь список бойцов
В пятницу 17 февраля 2023 года в «Vegas City Hall», Москва пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19. В главном событии вечера состоится схватка в полутяжелом весе между Марселем Хановым и Олегом Фомичевым.
Кард Top Dog 19:
- Марсель Ханов vs Олег Фомичев
- Даниял Акаев vs Игорь Ионов
- Эмин Рахиб vs Обиджон Тохиров
- Николай Шевяков vs Лев Ажоркин
- Анатолий Лилун vs Хусрав Заидов
- Александр Михаськов vs Иван Нушкин
- Иван Абрамов vs Ильмиямин Джаватов
- Дмитрий Спивак vs Давид Оганнисян
- Иван Матвеев vs Максим Литвинец
- Алексей Мельников vs Амин Газимагомедов
- Наби Гаджиев vs Александр Татарский
- Николай Терехов vs Аянчи Байыр-оол
Где смотреть TOP DOG 19, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 20:00 по мск
- трансляция будет доступна на видеосервисе Wink
- Кинопоиск в разделе Спорт
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