Кард TOP DOG 19 – кто дерется 17 февраля, весь список бойцов

В пятницу 17 февраля 2023 года в «Vegas City Hall», Москва пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19. В главном событии вечера состоится схватка в полутяжелом весе между Марселем Хановым и Олегом Фомичевым.

Кард Top Dog 19:

Марсель Ханов vs Олег Фомичев

Даниял Акаев vs Игорь Ионов

Эмин Рахиб vs Обиджон Тохиров

Николай Шевяков vs Лев Ажоркин

Анатолий Лилун vs Хусрав Заидов

Александр Михаськов vs Иван Нушкин

Иван Абрамов vs Ильмиямин Джаватов

Дмитрий Спивак vs Давид Оганнисян

Иван Матвеев vs Максим Литвинец

Алексей Мельников vs Амин Газимагомедов

Наби Гаджиев vs Александр Татарский

Николай Терехов vs Аянчи Байыр-оол

Где смотреть TOP DOG 19, во сколько начало прямой трансляции