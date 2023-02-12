Кард TOP DOG 19 – кто дерется 17 февраля, весь список бойцов

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В пятницу 17 февраля 2023 года в «Vegas City Hall», Москва пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19. В главном событии вечера состоится схватка в полутяжелом весе между Марселем Хановым и Олегом Фомичевым.

Кард Top Dog 19:

  • Марсель Ханов vs Олег Фомичев
  • Даниял Акаев vs Игорь Ионов
  • Эмин Рахиб vs Обиджон Тохиров
  • Николай Шевяков vs Лев Ажоркин
  • Анатолий Лилун vs Хусрав Заидов
  • Александр Михаськов vs Иван Нушкин
  • Иван Абрамов vs Ильмиямин Джаватов
  • Дмитрий Спивак vs Давид Оганнисян
  • Иван Матвеев vs Максим Литвинец
  • Алексей Мельников vs Амин Газимагомедов
  • Наби Гаджиев vs Александр Татарский
  • Николай Терехов vs Аянчи Байыр-оол

Где смотреть TOP DOG 19, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 20:00 по мск
  • трансляция будет доступна на видеосервисе Wink
  • Кинопоиск в разделе Спорт

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