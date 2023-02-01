Кард участников UFC Fight Night 218 – кто дерется 5 февраля, весь список бойцов

Теги UFC Деррик Льюис UFC Fight Night UFC Apex UFC Vegas Спивак - Льюис Бокс/MMA/UFC

Ночью 5 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218. В главвном событии состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.

Кард UFC Fight Night 218:

  • Деррик Льюис vs Сергей Спивак
  • Да Ун Джан vs Дэвин Кларк
  • Марчин Тыбура vs Благой Иванов
  • Ду Хо Чой vs Кайл Нельсон
  • Юсаку Киношита vs Адам Фугитт
  • Аншул Юбли vs Жека Аспаридо Сараги
  • Жа Йи vs Жонг Юнг Ли
  • Ринья Накамура vs Тошиоми Казама
  • Хён Сун Парк vs Сон Гук Чой
  • Джи Йон Ким vs Мэнди Бом
  • Чон Ён Пак vs Денис Тюлюлин
  • Татсуро Таира vs Хесус Агилар

Где смотреть UFC Fight Night 218, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 06:00 по мск
  • основной кард в 09:00 по мск

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