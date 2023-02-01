Кард участников UFC Fight Night 218 – кто дерется 5 февраля, весь список бойцов

Ночью 5 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218. В главвном событии состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.

Кард UFC Fight Night 218:

Деррик Льюис vs Сергей Спивак

Да Ун Джан vs Дэвин Кларк

Марчин Тыбура vs Благой Иванов

Ду Хо Чой vs Кайл Нельсон

Юсаку Киношита vs Адам Фугитт

Аншул Юбли vs Жека Аспаридо Сараги

Жа Йи vs Жонг Юнг Ли

Ринья Накамура vs Тошиоми Казама

Хён Сун Парк vs Сон Гук Чой

Джи Йон Ким vs Мэнди Бом

Чон Ён Пак vs Денис Тюлюлин

Татсуро Таира vs Хесус Агилар

Где смотреть UFC Fight Night 218, во сколько начало прямой трансляции