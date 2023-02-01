Кард участников UFC Fight Night 218 – кто дерется 5 февраля, весь список бойцов
Ночью 5 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218. В главвном событии состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.
Кард UFC Fight Night 218:
- Деррик Льюис vs Сергей Спивак
- Да Ун Джан vs Дэвин Кларк
- Марчин Тыбура vs Благой Иванов
- Ду Хо Чой vs Кайл Нельсон
- Юсаку Киношита vs Адам Фугитт
- Аншул Юбли vs Жека Аспаридо Сараги
- Жа Йи vs Жонг Юнг Ли
- Ринья Накамура vs Тошиоми Казама
- Хён Сун Парк vs Сон Гук Чой
- Джи Йон Ким vs Мэнди Бом
- Чон Ён Пак vs Денис Тюлюлин
- Татсуро Таира vs Хесус Агилар
Где смотреть UFC Fight Night 218, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 06:00 по мск
- основной кард в 09:00 по мск
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