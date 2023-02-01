Где смотреть бой Яир Родригес — Джош Эмметт на UFC 284: во сколько прямая трансляция 12 февраля по Мск

Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригесом и Джошем Эмметтом за титул временного чемпиона UFC.

Яир Родригес — мексиканский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2011 года является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 3 поражения, а один из боев не был засчитан. Сейчас боец занимает 2 строчку рейтинга в полулегком весе. Его крайняя схватка состоялась 16 июля прошлого года на UFC on ABC 3 против Брайана Ортеги. В этом бою Яир Родригес одержал победу техническим нокаутом.

Джош Эмметт — американский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2011 году, за это время в активе спортсмена 18 побед и 2 поражения. На данный момент Эмме находится на 5 строчке официального рейтинга. Предыдущий бой был проведен 18 июня 2022 года, его противником был Келвин Кэттер. В этой схватке Джош Эммет одержал победу раздельным решением судей.

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