Где смотреть бой Яир Родригес — Джош Эмметт на UFC 284: во сколько прямая трансляция 12 февраля по Мск

Теги UFC Джош Эмметт Яир Родригес UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригесом и Джошем Эмметтом за титул временного чемпиона UFC.

Яир Родригес — мексиканский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2011 года является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 3 поражения, а один из боев не был засчитан. Сейчас боец занимает 2 строчку рейтинга в полулегком весе. Его крайняя схватка состоялась 16 июля прошлого года на UFC on ABC 3 против Брайана Ортеги. В этом бою Яир Родригес одержал победу техническим нокаутом.

Джош Эмметт — американский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2011 году, за это время в активе спортсмена 18 побед и 2 поражения. На данный момент Эмме находится на 5 строчке официального рейтинга. Предыдущий бой был проведен 18 июня 2022 года, его противником был Келвин Кэттер. В этой схватке Джош Эммет одержал победу раздельным решением судей.

Где смотреть бой Родригес – Эммет, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий