Hardcore MMA 26 января: Перс — Армеец, Тарасов — Веном, кард, во сколько прямая трансляция турнира

26 января состоится очередной турнир Hardcore MMA, в главном событии которого Мухаммед «Персидский Дагестанец» Хейбати подерется против Дмитрия «Армейца» Климова.

Хейбати — популярный боец поп-ММА и классических MMA, который всего за пару лет стал одним из самых обсуждаемых бойцов России. Перс успел подраться во всех топовых российских Youtube-лигах: Hype FC, «Наше Дело», «Arena» и Hardcore. Также Мухаммед провел два поединка в AMC Fight Nights, где в первом бою единогласным решением выиграл у Филиппа Косырева, а затем перебил Муратбека Касымбая. Последние три боя Перс провел в рамках HFC: единогласным решением победил Артема Тарасова, после — дважды проиграл Максиму Дивничу. На его счету, включая бои поп-ММА, пять побед и три поражения.

Армеец — преданный боец Hardcore FC, который начал с голых кулаков, а сейчас является вторым номером легкого веса промоушена по ММА. В апреле 2022 года Дмитрий дрался за титул категории против Фазлиддина Мадрахимова, однако уступил ему удушающим приемом в четвертом раунде. Климов реабилитировал поражения, победив Филиппа Косырева, а затем Магомеда Мамаева. В активе Армейца 11 побед и четыре поражения.

Где смотреть Армеец — Перс

Ролик с данным боем выйдет на официальном Youtube-канале Hardcore MMA.

Дата публикации будет объявлена в социальных сетях HFC.

Кард Hardcore: Тарасов — Зайналов