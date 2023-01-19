Hardcore MMA 26 января: Перс — Армеец, Тарасов — Веном, кард, во сколько прямая трансляция турнира

Теги MMA Артем Тарасов Hardcore FC Мохаммед Хейбати Бокс/MMA/UFC

26 января состоится очередной турнир Hardcore MMA, в главном событии которого Мухаммед «Персидский Дагестанец» Хейбати подерется против Дмитрия «Армейца» Климова.

Хейбати — популярный боец поп-ММА и классических MMA, который всего за пару лет стал одним из самых обсуждаемых бойцов России. Перс успел подраться во всех топовых российских Youtube-лигах: Hype FC, «Наше Дело», «Arena» и Hardcore. Также Мухаммед провел два поединка в AMC Fight Nights, где в первом бою единогласным решением выиграл у Филиппа Косырева, а затем перебил Муратбека Касымбая. Последние три боя Перс провел в рамках HFC: единогласным решением победил Артема Тарасова, после — дважды проиграл Максиму Дивничу. На его счету, включая бои поп-ММА, пять побед и три поражения.

Армеец — преданный боец Hardcore FC, который начал с голых кулаков, а сейчас является вторым номером легкого веса промоушена по ММА. В апреле 2022 года Дмитрий дрался за титул категории против Фазлиддина Мадрахимова, однако уступил ему удушающим приемом в четвертом раунде. Климов реабилитировал поражения, победив Филиппа Косырева, а затем Магомеда Мамаева. В активе Армейца 11 побед и четыре поражения.

Где смотреть Армеец — Перс

  • Ролик с данным боем выйдет на официальном Youtube-канале Hardcore MMA.
  • Дата публикации будет объявлена в социальных сетях HFC.

Кард Hardcore: Тарасов — Зайналов

  • Залимхан «Сабмишн Кинг» Юсупов – Виталий «Движ Борца» Куриленок
  • Рафаэль Алиев — Роман Гудочкин
  • Владимир «Грек» Таранов — Анатолий – «Сибирский Конор» Надратовский
  • Артем Тарасов — Магомед «Веном» Зайналов
  • Максим «Гладиатор» Фомичев — Алан Саламов
  • Магомед «Дагестанская торпеда» Мамаев — Фазледдин «Карим» Мадрахимов
  • Маккамагомед Хайруллаев — Шейх-Ахмат Токаев

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