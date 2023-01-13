Кард AMC Fight Nights 117 – кто дерется 20 января, весь список бойцов
Вечером 20 января 2023 года на «Adrenaline Stadium» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 117. В главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Дмитрием Арышевым и Марсио Сантосом.
Кард AMC Fight Nights 117:
- Дмитрий Арышев vs Марсио Сантос
- Кирилл Крюков vs Артур Пронин
- Валерий Мясников vs Армен Торосян
- Николай Денисов vs Адилет Ашимов
- Умар Янковский vs Никита Северов
- Магеррам Гасанзаде vs Андрей Тимушев
- Анатолий Надратовский vs Иса Баркинхоев
- Ислам Исламов vs Николай Присмаков
Где смотреть AMC Fight Nights 117, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Udar TV стримингового сервиса Wink
- начало турнира в 19:00 по мск
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