Кард AMC Fight Nights 117 – кто дерется 20 января, весь список бойцов

Вечером 20 января 2023 года на «Adrenaline Stadium» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 117. В главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Дмитрием Арышевым и Марсио Сантосом.

Кард AMC Fight Nights 117:

Дмитрий Арышев vs Марсио Сантос

Кирилл Крюков vs Артур Пронин

Валерий Мясников vs Армен Торосян

Николай Денисов vs Адилет Ашимов

Умар Янковский vs Никита Северов

Магеррам Гасанзаде vs Андрей Тимушев

Анатолий Надратовский vs Иса Баркинхоев

Ислам Исламов vs Николай Присмаков

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