Кард AMC Fight Nights 117 – кто дерется 20 января, весь список бойцов

Теги MMA AMC Fight Nights Марсио Сантос Бокс/MMA/UFC

Вечером 20 января 2023 года на «Adrenaline Stadium» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 117. В главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Дмитрием Арышевым и Марсио Сантосом.

Кард AMC Fight Nights 117:

  • Дмитрий Арышев vs Марсио Сантос
  • Кирилл Крюков vs Артур Пронин
  • Валерий Мясников vs Армен Торосян
  • Николай Денисов vs Адилет Ашимов
  • Умар Янковский vs Никита Северов
  • Магеррам Гасанзаде vs Андрей Тимушев
  • Анатолий Надратовский vs Иса Баркинхоев
  • Ислам Исламов vs Николай Присмаков

Где смотреть AMC Fight Nights 117, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Udar TV стримингового сервиса Wink
  • начало турнира в 19:00 по мск

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