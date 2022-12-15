Прогноз на бой Резников — Кошкин на АСА 150, коэффициенты и ставки на бой 23 декабря

23 декабря пройдет полуфинал Гран-при легковесов в рамках ACA 150. В главном карде Артем Резников проведет поединок против Андрея Кошкина.

Коэффициенты Резников — Кошкин

Артем – 1.39

Кошкин – 2.81

Букмекеры отдали предпочтение Резникову не напрасно: Артем обладает отличными навыками борьбы и грепплинга, хорошо чувствует себя в стойке и физически одарен. Футворк, наряду с работой по корпусу, ногам, помогут Артему сближаться для тейкдаунов, потому встреча обещает быть плотной на старте, а затем Резников перейдет к более активным действиям, включит локти и эпизодически заберет каждый раунд. Кошкин превосходит соперника в антропометрии: выше на 3 см, и в размахе рук опережает Резникова на 4 см. Однако, Резников однозначно нивелирует это за счет своей физики, ведь мышечная масса которая нисколько не просаживает его выносливость, неоднократно позволяла ему сносить соперников куда крупнее Андрея.

Прогноз на бой Резников — Кошкин: победа фаворита.