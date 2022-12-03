Прогноз на бой Анкалаев — Блахович на UFC 282: коэффициенты на бой, кто победит 11 декабря

11 декабря в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 282, где в главном событии российский боец ММА Магомед Анкалаев подерется против Яна Балаховича за вакантный титул полутяжелого веса промоушена.

Анкалаев логично является фаворитом в этом противостоянии. У Яна безусловно остается знаменитая польская мощь, благодаря которой он задавливал соперников и побеждал. Однако 11 декабря он встретится с молодым, голодным и очень универсальным бойцом. Анкалаев быстрее, разнообразней и всегда сможет перевести соперника, как раз нивелируя ту самую мощь. Осторожный Анкалаев будет миксовать ударку с борьбой и обыграет соперника единогласным решением. Хоть тут не стоит исключать и вероятность нокаута. За пять раундов легко провести необходимые серии, чтобы не оставлять работу судьям.

Прогноз на бой Анкалаев — Блахович: победа Анкалаева.