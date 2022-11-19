Где смотреть RCC 13 Шлеменко — Мага Исмаилов: во сколько прямая трансляция 3 декабря

В субботу 3 декабря на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В главном событии вечера состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Магомед Исмаилов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом, сейчас на его счету 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 16 октября прошлого года в схватке с Владимиром Минеевым. В этом бою Магомед Исмаилов потерпел поражение.

Александр Шлеменко — российский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. С 2004 года является профессиональным бойцом, за это время в активе спортсмена 61 победа, 4 поражения и 1 ничья, а один из боев не был засчитан. Предыдущая схватка бойца состоялась 30 сентября этого года, его противником был Клебер Соуза. Этот бой окончился ничьей раздельным решением судей.

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