Где смотреть бой Раисов — Вартанян на АСА 147: во сколько прямая трансляция 4 ноября по Мск

В вечер пятницы 4 ноября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 147, который будет проведен на арене «ЦСКА-Арена» в Москве, Россия. В главном событии пройдет схватка в легком весе между Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном.

Юсуф Раисов — российский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2014 года является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 19 побед и 2 проигрыша. На данный момент он занимает 2 строчку рейтинга АСА в легком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 26 марта этого года против Хакрана Диаса. В этом бою Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей.

Эдуард Вартанян — российский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2011 году, за это время в активе спортсмена 23 победы и 4 поражения. Сейчас Вартанян находится на 4 строчке рейтинга АСА в легкой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 21 мая 2022 года, его противником был Алейн Илунга. В этой схватке Эдуард Вартанян одержал победу сабмишном в 3 раунде.

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