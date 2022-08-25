Прогноз на бой Александр Шлеменко — Александр Илич на RCC 12: коэффициенты на бой, кто победит 26 августа

26 августа в Екатеринбурге пройдет RCC 12, где в главном событии турнира Александр Шлеменко подерется против серба Александра Илича.

Коэффициенты Шлеменко — Илич

Шлеменко — 1.15

Илич — 4.70

Возможно, букмекеры поспешили давать столь высокий кэф на серба, поскольку он моложе и габаритнее. Однако, все его преимущество сводится только к антропометрии. Шлеменко более опытный и дрался с куда более опасными ударниками в последних поединках — с тем же Гусейновым или Бранчем. Россиянин уже прошел свой пик формы и зарубаться с соперником будет с его стороны глупо. Поэтому, скорее всего, мы увидим похожий бой на противостояние против Гусейнова: прижимание к сетке и работа на ближней дистанции.

Более вероятно, что бой пройдет полную дистанцию. Илич не любит борьбу, также как и Шлеменко. Если серб решит провести тейкдаун, он может попасться на излюбленную гильотину россиянина. Но остальное время бойцы будут состязаться в стойке, где андердог обладает достаточно серьезными проплешинами в обороне. Одна из его грубейших ошибок – это опущенная рука после атаки. Опытный «Шторм» обязательно этим воспользуется.

Прогноз на бой Шлеменко — Илич: победа Александр Шлеменко по очкам.