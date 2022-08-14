Би Джей Пенн проиграл предварительные выборы губернатора Гавайев с большим отрывом

На Гавайях состоялись выборы в кандидаты на пост губернатора, куда баллотировался экс-боец и член Зала славы промоушена Би Джей Пенн.

Его оппонентом был Дюк Айона от партии республиканцев, который в итоге и набрал наибольшее количество голосов. После подсчета 90% голосов, у него оказалось 54%, в то время как за Би Джей Пенна проголосовали всего 24% избирателей.

Теперь в ноябре Айону ждут основные выборы, его оппонентом будет Джош Грин из демократической партии.

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