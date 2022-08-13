Молдавский ткнул в глаз Стиву Моури, бой на Bellator 284 признан несостоявшимся

Топовый тяжеловес Bellator Валентин Молдавский не сумел вернуться на победный путь после поражения от .

Бой со Стивом Моури стал со-главным событием турнира Bellator 284, который прошел в ночь на 13 августа в Сью-Фолс (Южная Дакота).

На первой минуте боя Молдавский ткнул Моури в глаз, после чего американец не смог продолжать драться. Поединок был признан несостоявшимся.

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