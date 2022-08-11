Немков – о бое Молдавского и Моури: «Функционально Валентин готов, предстоит интересный бой»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе высказался о грядущем поединке в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Стивом Моури.

Бой станет со-главным событием турнира Bellator 284, который состоится в ночь на 13 августа в Сью-Фолс (Южная Дакота).

«Валентин – универсальный спортсмен. Он может работать против Моури в стойке и в борьбе. Функционально он хорошо готов, поэтому предстоит интересный бой.

Волнение всегда присутствует, когда дерется кто-то из нашей команды, но я уверен в победе Валентина», – сказал Немков.

Федор – о поражении Молдавского: «Считаю, что мы победили, но не думаю, что нас ограбили»

Валентин Молдавский: «Думаю, у меня есть все шансы снова добраться до титульника в Bellator»