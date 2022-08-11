Немков – о бое Молдавского и Моури: «Функционально Валентин готов, предстоит интересный бой»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator Валентин Молдавский Вадим Немков Bellator 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался о грядущем поединке в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Стивом Моури.

Бой станет со-главным событием турнира Bellator 284, который состоится в ночь на 13 августа в Сью-Фолс (Южная Дакота).

«Валентин – универсальный спортсмен. Он может работать против Моури в стойке и в борьбе. Функционально он хорошо готов, поэтому предстоит интересный бой. 

Волнение всегда присутствует, когда дерется кто-то из нашей команды, но я уверен в победе Валентина», – сказал Немков.

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