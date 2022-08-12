Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры. В собственный день рождения

Чемпион WBC в тяжелом весе в очередной раз объявил о завершении карьеры. Фьюри ушел из бокса весной, на протяжении всего лета говорил, что не вернется в спорт, однако в августе стало известно о потенциальном поединке Тайсона с Дереком Чисорой.

«Огромное спасибо всем, кто вкладывал в мою карьеру в течение многих лет. После долгих размышлений я наконец решил уйти. И в 34-й день рождения я говорю: доброго пути!» – написал Фьюри в социальных сетях.

В следующих сообщениях Тайсон отметил всех, кого считает причастным к собственной карьере.

Фьюри объявил о «возвращении в бокс». Тайсон намерен биться с Чисорой