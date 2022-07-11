Где смотреть бой Гарсия — Фортуна: когда, во сколько прямая трансляция 17 июля по Мск

Утром 17 июля на арене «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США) состоится бой в легком весе. На ринге встретятся американец Райан Гарсия и доминиканец Хавьер Фортуна.

Райан Гарсия — американский боксер (легкий вес). На протяжении 6 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, сейчас в его активе 22 победы и ни единого проигрыша. Его предыдущий бой был проведен 9 апреля этого года в схватке с Эммануэлем Тагое. Райан одержал победу единогласным решением судей.

Хавьер Фортуна — доминиканский боксер, выступающий в легком весе. Свою профессиональную карьеру боксера начал 13 лет назад, за это время в его активе 37 побед, 3 поражения и 1 ничья, а 2 боя были не засчитаны. Ранее Фортуна был чемпионом мира по версии WBA во 2-м полулёгком весе. Свой крайний бой провел 20 февраля этого года против Рафаэля Эрнандеса, где Фортуна выиграл бой техническим нокаутом.

Где смотреть бой Гарсия – Фортуна, во сколько начало прямой трансляции

начало бойцовского вечера в 06:00 по мск

трансляция будет доступна на стриминговом сервисе DAZN