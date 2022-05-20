Где смотреть бой Джоджуа — Железнякова на Ares FC 6: когда, во сколько прямая трансляция 20 мая по Мск

Вечером 20 мая пройдет турнир по смешанным единоборствам Ares FC 6, который будет проведен в Париже, Франция. В одном из боев пройдет сражение между Лианой Джоджуа и Дарьей Железняковой.

Лиана Джоджуа — грузинская спортсменка, боец без правил, выступающая в легчайшем весе. На протяжении 2 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а сейчас на её счету 8 побед и 5 проигрышей. Последний бой Джоджуа состоялся 13 ноября прошлого года на UFC Fight Night 197, её противницей была Кортни Кейси. Лиана потерпела поражение в этой схватке единогласным решением судей.

Дарья Железнякова — российская спортсменка, боец смешанных единоборств (легчайший вес). Её карьера профессионального бойца началась 2 года назад, а на данный момент в активе 6 побед и ни единого проигрыша. Предыдущий бой Железняковой состоялся 19 декабря прошлого года в схватке с Меруерт Ибраевой, где она одержала победу.

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