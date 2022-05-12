Вячеслав Василевский – Шлеменко: «Почему ты всегда такой неприветливый, злой и недовольный?»

Российский боец Вячеслав Василевский на пресс-конференции поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым обратился к Шлеменко.

«У меня к тебе вопрос. Почему ты всегда такой неприветливый, злой и недовольный? Разве ты хочешь, чтобы такие люди были?

Ты топишь за то, чтобы русские люди были сильные, трезвые. Я полностью тебя поддерживаю! Но разве хорошо, если русские будут такие злые и угрюмые? Ты видел, как ты со мной поздоровался? У нас не было с тобой конфликта, мы даже переписывались с тобой», – сказал Василевский.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой в августе