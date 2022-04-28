Тайсон Фьюри: «Мои мозги на месте, я не потерял способность говорить. Зачем мне еще драться?»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) поделился мнениями о решении завершить карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

«Это правда и только правда – я закончил. У каждой хорошей собаки наступает такой день. Как говорил великий римский полководец, всегда будет с кем драться.

Когда мне будет достаточно? Сейчас я счастлив и здоров, при этом мои мозги на месте, я не потерял способность говорить. У меня красивая жена, шесть детей, множество титулов, много денег, успех, популярность, слава. Зачем мне еще драться?

Бокс – очень опасный вид спорта. Вас могут уничтожить одним ударом. Подтверждение этому вы видели в прошлую субботу. Вас могу ударить так, что вы не подниметесь с настила ринга.

Так что я иду, пока нахожусь на вершине и непобедим. Я – второй чемпион мира в тяжелом весе, который завершил карьеру непобежденным. Я очень, очень счастлив и доволен своими достижениями. Я многого добился.

Теперь у меня нет риска здоровьем. Это того не стоит. Мне нужно растить четырех маленьких детей и двух старших.

Последние 10 лет я отсутствовал, путешествовал по миру, мое внимание было полностью сконцентрировано на боксе. Когда у меня будет время, чтобы стать отцом, мужем, братом и сыном?

Мне нужно это личное время. Фанаты всегда будут хотеть новой крови. В конце концов мне больше нечего им дать. Я отдал им все, что у меня есть. Я был профессионалом 14 лет, а занимался боксом 20.

У каждого бойца наступает день, когда он должен уйти. Мое время пришло сейчас. Я всегда говорил, что я хочу пойти на вершине и сделать это на своих условиях. Я не хочу быть человеком, который жалуется, что должен завершить карьеру два года назад или что-то такое», – поделился Фьюри.

Фьюри нокаутировал в шестом раунде.

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