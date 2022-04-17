Эррол Спенс победил Йордениса Угаса, объединив титулы IBF, WBA и WBC в полусреднем весе

В Арлингтоне (Техас) состоялся вечер бокса организации PBC, в главном событии которого прошел объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом IBF и WBC Эррол Спенс и владельцем пояса WBA Йорденисом Угасом.

На протяжении большей части поединка Спенс доминировал, одержав победу техническим нокаутом в 10-м раунде (решение врача).

Эта победа стала 28-й для новоиспеченного чемпиона IBF, WBA и WBC, не знающего поражений в профессиональной карьере.

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