Валуев про санкции Великобритании: «Похохотал и пошел дальше»

Теги Николай Валуев тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал санкции Великобритании в свой адрес.

— Великобритания ввела санкции против вас. Ваша реакция?

— Похохотал и пошел дальше.

— Как думаете, когда снимут с российского спорта все ограничения и санкции?

— Не снимут. Зачем им отказываться от рычагов? Не те они «пассажиры». Операция закончится, тогда и разговоры.

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