Валуев про санкции Великобритании: «Похохотал и пошел дальше»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал санкции Великобритании в свой адрес.

— Великобритания ввела санкции против вас. Ваша реакция?

— Похохотал и пошел дальше.

— Как думаете, когда снимут с российского спорта все ограничения и санкции?

— Не снимут. Зачем им отказываться от рычагов? Не те они «пассажиры». Операция закончится, тогда и разговоры.

Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева

Николай Валуев: «В нынешнее время смена спортивного гражданства — это настоящее предательство. Поэтому на это мало кто решится»