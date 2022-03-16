Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможно смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«На мой взгляд, массовой смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранений от международных соревнований не будет. Мне кажется, спортсмены сборной страны не пойдут на такое, несмотря на незаконные санкции.

В нынешнее время смена спортивного гражданства — это настоящее предательство. Поэтому на это мало кто решится.

Что касается самих отстранений, то всем нашим спортивным федерациям необходимо последовать примеру РФС и обжаловать эти решения в . Все эти решения абсолютно незаконны», — сказал Валуев.