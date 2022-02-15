Где смотреть бой Корешков — Ренкаунтри: во сколько время начала реванша утром 19 февраля на Bellator 274

19 февраля пройдет Bellator 274, где в со-главном бою Андрей Корешков поддерется против Ченси Ренкаунтри.

Корешков – бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. На счету Андрея 23 победы и 4 поражения. 2020 год для Андрея Корешкова был пустым в плане соревновательной практики. Предпоследний бой россиянин провел против Лоренца Ларкина в октябре 2019 года в рамках Bellator 229. Поединок был проигран Корешковым раздельным решением судей. А что касается последнего, он прошел в августе 2021 года — Андрей победил единогласным решением Сабаху Хомаси.

Ренкаунтри имеет за своими плечами опыт выступления в UFC и Bellator, но последнее время он выступал под эгидой малоизвестных промоутеров. Свой последний бой Ченси провел в декабре прошлого года и победил там удушающим приемом во втором раунде Джейка Линдсея. Всего на счет американца 16 побед и четыре поражения.

Где смотреть бой Корешков — Ренкаунтри