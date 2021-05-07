Дональд Серроне потерпел пятое поражение в шести боях UFC (еще один признан несостоявшимся). На этот раз Ковбоя нокаутировали

На UFC on ESPN 24, который проходит в ночь на 9 мая в Лас-Вегасе, состоялся бой ветерана UFC Дональда Серроне, который встретился с Алексом Мороно.

Ковбой подошел к этому бою с ужасной серией из 4-х поражений подряд (Тони Фергюсону, Джастину Гейджи, Конору Макгрегору и Энтони Петтису), а также поединку, который был признан несостоявшимся (с Нико Прайсом).

Но и в бою против гораздо менее известного оппонента Серроне не смог победить: Мороно с самого начала был гораздо активнее и победил нокаутом уже в первом раунде.

Последний раз Дональд побеждал в UFC в 2019-м, когда единогласным решением судей оказался сильнее Эла Яквинты.

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