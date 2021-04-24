UFC on ESPN 24: Родригес – Уотерсон, Серроне проиграл нокаутом и другие бои

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе проходит UFC on ESPN 24, главным событием которого станет бой Марины Родригес и Мишель Уотерсон.

Основной кард:

Марина Родригес (16-1-2) – (18-8)

(36-16) проиграл Алексу Мороно (19-7) нокаутом в первом раунде;

Нил Магни (25-8) победил Джеффа Нила (13-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Маркос Рожерио Де Лима (18-7-1) победил Мориса Грина (9-6) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

(14-1) победил Диего Феррейру (17-4) техническим нокаутом во втором раунде.

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