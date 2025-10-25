0

Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 финала. Лисовски сыграет с Чжоу, Трамп встретится с Алленом

24 октября пройдет полуфинал снукерного турнира Northern Ireland Open.

Снукер

Northern Ireland Open

Белфаст, Северная Ирландия

1/2 финала

Джек Лисовски (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 15.00

Джадд Трамп (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 11. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
