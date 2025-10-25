Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 финала. Лисовски сыграет с Чжоу, Трамп встретится с Алленом
24 октября пройдет полуфинал снукерного турнира Northern Ireland Open.
Снукер
Белфаст, Северная Ирландия
1/2 финала
Джек Лисовски (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 15.00
Джадд Трамп (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 11.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости