Снукер. Чемпионат Великобритании. Селби обыграл Трампа в финале

Селбы обыграл Трампа в финале чемпионата Великобритании по снукеру.

На чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке прошла финальная игра между Джаддом Трампом и Марком Селби. Победу одержал Селби (10:8).

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

Финал

Марк Селби (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 10:8

Первая сессия: 80-54 (77), 90-41 (51), 101-1 (97), 70-68 (68,70), 105-1 (105), 7-98 (74), 17-93 (75).

Вторая сессия: 67-7 (59), 32-88 (62), 34-64, 0-109 (105), 110-1 (91), 0-125 (125), 32-68 (55), 82-7 (77), 31-82, 102-0 (69).