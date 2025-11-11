Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Трамп обыграл Лэй Пэйфаня и другие партии
Проходят партии 1/4 финала турнира по снукеру Champion of Champions.
Снукер
Champion of Champions
Лестер, Англия
1/4 финала
10 ноября
Лэй Пэйфань (Китай) – Джадд Трамп (Англия) – 2:6
ПРИМЕЧАНИЕ: остальные пары 1/4 финала определятся позднее. Время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
