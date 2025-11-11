Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Уилсон сыграет с Лисовски, Аллен против Чжао Синьтуна и другие партии
Проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру Champion of Champions.
Снукер
Champion of Champions
Лестер, Англия
1/8 финала
10 ноября
Шон Мерфи (Англия) – Лэй Пэйфань (Китай) – 1:4
Джадд Трамп (Англия) – Бай Юйлу (Китай) – 4:1
11 ноября
Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 16.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 18.00
12 ноября
Марк Уильямс (Уэльс) – Алфи Берден (Англия) – 16.00
Марк Селби (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 18.00
13 ноября
Нил Робертсон (Австралия) – Том Форд (Англия) – 16.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Сяо Годун (Китай) – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
