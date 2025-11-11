  • Спортс
0

Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Уилсон сыграет с Лисовски, Аллен против Чжао Синьтуна и другие партии

Проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру Champion of Champions.

Снукер

Champion of Champions

Лестер, Англия

1/8 финала

10 ноября

Шон Мерфи (Англия) – Лэй Пэйфань (Китай) – 1:4

Джадд Трамп (Англия) – Бай Юйлу (Китай) – 4:1

11 ноября

Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 16.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 18.00

12 ноября

Марк Уильямс (Уэльс) – Алфи Берден (Англия) – 16.00

Марк Селби (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 18.00

13 ноября

Нил Робертсон (Австралия) – Том Форд (Англия) – 16.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Сяо Годун (Китай) – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.

